Maxi sequestro di cosmetici dannosi negozi scovati sul web | 9 denunciati

Un maxi sequestro di cosmetici pericolosi e contraffatti scuote il web e il mercato locale: tra Napoli e provincia, la Guardia di Finanza ha scoperto oltre 2 milioni di prodotti illegali, tra cui articoli contenenti sostanze cancerogene. Quattro sono le persone denunciate e due segnalate alle autorità , evidenziando l’importanza di tutela della salute dei consumatori. La lotta alla contraffazione e alla pericolosità dei prodotti continua senza sosta, garantendo un mercato più sicuro per tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Figurano anche cosmetici contenenti sostanze ritenute cancerogene tra gli oltre 2 milioni di articoli contraffatti sequestrati nei giorni scorsi tra Napoli e provincia dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza che hanno individuato 15 persone, 9 denunciate e 6 segnalate alle autorità competenti.     I finanzieri della Compagnia di Portici hanno effettuato controlli in diversi negozi di vari generi, al dettaglio e all’ingrosso, tra Napoli, Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano, individuati anche attraverso il monitoraggio dei social network, scoprendo prodotti cosmetici di marchi nazionali e internazionali dannosi per la salute, perché contenenti la sostanza buthylphenyl methylpropional comunemente chiamata “lilial”, censita fra le “Cmr” (ovvero sostanze e preparati cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione) e per questo vietata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it