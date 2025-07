Vuelle il nodo Leka ancora da sciogliere

La vicenda di Spiro Leka resta avvolta in un alone di mistero, mentre la Vuelle affronta una crisi finanziaria senza precedenti. La delicata situazione mette in discussione il futuro del club e le sue relazioni, con il nome del giocatore al centro di tensioni e incertezze. Tra sospesi e contratti firmati, il nodo Leka si presenta come una delle sfide più spinose da sciogliere. Ora, tutto dipende dalle prossime mosse...

Una situazione delicatissima quella che sta vivendo in questo momento la Vuelle sotto il profilo finanziario, per cui è facile che il consorzio verrà presto chiamato a rapporto per mettere le mani nel portafoglio. Il tutto all'interno di una situazione che si fa sempre più complessa è delicata perché tra color che son sospesi la società mette e ribadisce che c'è anche Spiro Leka, il quale ha un contratto firmato anche per la prossima stagione. Tra i nomi che circolano per la sua sostituzione c'è anche quello di Max Menetti, ex Reggio Emilia e molto vicino ad Alessandro Dalla Salda, allenatore che lo scorso anno era il vice di Trinchieri allo Zalgiris Kaunas in Lituania, società impegnata in Eurolega.

