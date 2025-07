Studenti si rifiutano di sostenere l’orale della maturità | una protesta silenziosa che fa rumore

In un gesto di protesta silenziosa che ha già fatto rumore, studenti di Padova, Belluno, Treviso e Firenze scelgono di non sostenere l'esame orale di maturità, denunciando un sistema che premia il rendimento e ignora le fragilità. Quattro casi, un messaggio condiviso: è arrivato il momento di ascoltare le loro voci e riflettere sulle sfide del mondo scolastico odierno. Ma qual è la risposta del Ministero?

Quattro casi, un messaggio comune. Padova, Belluno, Treviso e Firenze. In queste città, quattro studenti hanno deciso di non presentarsi all'orale dell'esame di maturità, scegliendo di protestare in modo pacifico contro un sistema scolastico che, a loro dire, premia solo il rendimento e ignora le fragilità. Un gesto simbolico che ha subito attirato l'attenzione dell'opinione pubblica. La risposta del Ministero: minaccia di bocciatura. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha reagito con fermezza, parlando apertamente di bocciatura. Ma il tono punitivo adottato dal Ministero ha sollevato molte critiche, tra cui quella di Nicola Ferrigni, professore associato di Sociologia all'Università della Tuscia e direttore dell'osservatorio "Generazione Proteo".