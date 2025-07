Il cantautore Cristiano Godano a Orientoccidente

Prepariamoci a vivere un’esperienza unica al festival Orientoccidente: il cantautore cristiano Godano si esibirà a Loro Ciffenna, portando il suo talento in un contesto suggestivo e innovativo. Martedì 15 luglio alle 21.30, le sponde delle Massette sul torrente Ciuffenna ospiteranno il “Concerto sul fiume”, un momento magico tra musica, natura e tradizione. Non perdere questa occasione di immergerti in un’atmosfera coinvolgente e autentica, che promette emozioni indimenticabili.

Arezzo, 12 luglio 2025 – Si apre a Loro Ciffenna la terza settimana di Orientoccidente con l’ormai tradizionale “Concerto sul fiume”, uno dei momenti più affascinanti e partecipati del festival arrivato alla quarta edizione: martedì 15 luglio alle ore 21.30, in uno scenario sperimentale e in un luogo veramente inusuale come i sassi delle Massette sul torrente Ciuffenna (nella zona oltre l’Auditorium), l’Assessorato alla Cultura del Comune di Loro Ciuffenna e la Materiali Sonori presentano il concerto del cantautore Cristiano Godano. Conosciuto come frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica rock italiana in oltre 30 anni di attività, Godano è un artista poliedrico, cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore (l'ultimo libro è “Il suono della rabbia”, edito da Il Saggiatore). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cantautore Cristiano Godano a Orientoccidente

