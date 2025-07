Orsato | Arbitri divertitevi In C porto la ' Var light' | ogni tecnico ha due chiamate e

Il nuovo designatore della Can C: "Allenerò e fortificherò le nuove leve, un incarico che è come la Nazionale. ". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Orsato: "Arbitri, divertitevi. In C porto la 'Var light': ogni tecnico ha due chiamate e..."

In questa notizia si parla di: orsato - arbitri - divertitevi - porto

Arbitri, oggi le scelte dell'Aia: Rocchi confermato, Orsato verso la Serie C - Oggi, le decisioni dell'AIA segnano un nuovo capitolo nel mondo del calcio italiano. Rocchi è stato confermato, mentre Orsato si prepara a guidare la Serie C, dimostrando fiducia nelle sue competenze.

Orsato: Arbitri, divertitevi. In C porto la 'Var light': ogni tecnico ha due chiamate e....

Arbitri, bufera su Orsato e Rocchi per le tasse evase. E ora ... - MSN - Indagine della Finanza sui compensi Uefa: nei guai 50 direttori di gara e assistenti Arbitri, scoppia la bufera su Rocchi e Orsato: le due ex giacchette nere avrebbero evaso il Fisco. Scrive msn.com

Arbitri, bufera su Orsato e Rocchi per le tasse evase. E ora spunta la ... - Nel frattempo in un nuovo filone è caccia ai soldi nei paradisi fiscali Se non è cartellino ... affaritaliani.it scrive