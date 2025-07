Fino a 5mila per entrare in Italia con falsi contratti | Foggia nella maxi operazione per smantellare il business

Un'inedita operazione delle forze dell'ordine ha smascherato un vasto sistema di falsi contratti che permettevano l’ingresso illegale in Italia, con costi tra 1.000 e 5.000 euro per pratica. Questo fiorente business illecito, orchestrato da vari gruppi criminali, avrebbe generato profitti ingenti a discapito della legalità e della sicurezza. La lotta contro queste reti continua: ecco come le autorità stanno smantellando questa piaga.

Dai 1.000 ai 5mila euro per entrare in Italia: sono i compensi generalmente richiesti dalla criminalità per ogni ‘pratica’ gestita irregolarmente. Il business avrebbe fruttato ingenti profitti illeciti. Dietro ci sarebbero diversi gruppi criminali che hanno sfruttato i tentativi di ingresso nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: 5mila - entrare - italia - business

Il tour Small Giants di Forbes è un ciclo di eventi dedicato alle PMI italiane che si distinguono per innovazione, crescita e valore sul territorio.... Vai su Facebook

Fino a 5mila per entrare in Italia con falsi contratti: Foggia nella maxi operazione per smantellare il business; Industria farmaceutica, un business in crescita: Marche seste in Italia con 5mila lavoratori; Pentito camorra: 'A Napoli 5mila euro a clan per entrare in case popolari'.

Pentito, a Napoli 5mila euro a clan per entrare in case popolari - Per entrare in un alloggio popolare nel quartiere Ponticelli di Napoli bisognava pagare la camorra: a rivelare come le organizzazioni malavitose ... Come scrive msn.com

Oltre 5mila km di litorale eccellente in Italia - MSN - In Italia 5100 chilometri di litorale, pari al 95,7% della costa monitorata, rientrano nella classe di qualità eccellente. Si legge su msn.com