Varone ceduto alla Salernitana Ascoli arriva il portiere Vitale

L’estate di calciomercato infiamma la scena dell’Ascoli, che si prepara a rinforzare la rosa con notizie di rilievo. Dopo l’addio di Varone alla Salernitana, i bianconeri annunciano il nuovo portiere Samuele Vitale, segnando un passo importante per la squadra. Tra ingressi e uscite, il club si muove con decisione, puntando a rafforzare ogni reparto. Il mercato è in pieno fermento, e l’Ascoli non vede l’ora di svelare altre novità per affrontare al meglio la nuova stagione.

Aspettando il terzino sinistro Manuel Nicoletti, l’ Ascoli annuncia il portiere Samuele Vitale. I bianconeri ripartono dal basso assicurandosi il primo rinforzo tra i pali. La giornata di ieri è stata particolarmente vivace a corso Vittorio Emanuele tra ingressi e uscite. Tutto si è aperto con l’interessamento mostrato dalla Salernitana nei confronti del centrocampista Ivan Varone, ma quando i fari sembravano puntati sull’asse sviluppato con la società granata è poi arrivato quasi a sorpresa il primo acquisto ufficiale dell’attuale sessione estiva di mercato. Il portiere 23enne (li compirà il prossimo 10 agosto ndr) si è legato con il Picchio firmando un biennale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Varone ceduto alla Salernitana. Ascoli, arriva il portiere Vitale

