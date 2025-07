Obblighi vaccinali | entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmettono la documentazione alle ASL

Entro il 20 luglio 2025, i dirigenti scolastici devono completare la trasmissione della documentazione vaccinale alle ASL, un passaggio cruciale per garantire la sicurezza e la salute nelle scuole. Questa scadenza conclude la fase di verifica avviata mesi fa, in conformità con le normative sulla prevenzione vaccinale. È fondamentale rispettare questa scadenza per assicurare il benessere di studenti e personale. Conoscere le procedure e adempiere correttamente a questi obblighi è un passo decisivo verso un ambiente scolastico più sicuro.

La scadenza del 20 luglio 2025 segna il termine entro il quale i dirigenti scolastici devono concludere la fase di trasmissione della documentazione vaccinale alle aziende sanitarie locali. Tale adempimento riguarda gli esiti della procedura di verifica iniziata nei mesi precedenti, in attuazione delle disposizioni normative in materia di prevenzione vaccinale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

