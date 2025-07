Chili di cocaina e una montagna di soldi nel borsone | tre in manette

È una scoperta che scuote la città e mette in luce i rischi dell’illegalità: tre giovani finiscono in manette con un carico di cocaina, hashish e migliaia di euro. La maxi operazione della squadra mobile di Bolzano svela un’inquietante rete di traffico di droga e denaro illecito, lasciando aperta la domanda su quanto queste attività possano influenzare la nostra comunità.

Una quantità ingente di cocaina (6 chili, purissima), un etto e mezzo di hashish e 57mila euro in contanti di medio e piccolo taglio: è il risultato della maxi operazione della squadra mobile di Bolzano che ha portato all’arresto di tre giovani, un 25enne macedone e due albanesi di 23 e 22 anni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

