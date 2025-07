Italia sotto l’instabilità | le previsioni meteo per domenica 13 luglio

L’estate italiana si prende una pausa di riflessione, portando con sé temporali improvvisi e un calo delle temperature che sorprenderanno molti. Domenica 13 luglio si preannuncia all’insegna dell’instabilità atmosferica, con temporali diffusi, raffiche di vento e un calo termico che coinvolgeranno varie regioni. Un'improvvisa deviazione dal caldo estivo che richiede attenzione e aggiornamenti costanti. Per restare sempre informati, abbonati a DayItalianews e preparati a questa perturbazione temporanea.

Temporali diffusi, calo delle temperature e allerta vento in Umbria. L'estate rallenta sotto la spinta dell'instabilità atmosferica. La giornata di domenica 13 luglio porterà una temporanea battuta d'arresto al caldo estivo che ha interessato gran parte della penisola. Secondo le ultime previsioni, temporali sparsi, calo termico generalizzato e forti raffiche di vento interesseranno diverse regioni del Paese, con un'allerta gialla diramata in Umbria per rischio vento. Piogge e rovesci: rischio temporali pomeridiani. Le prime ore della mattina saranno ancora relativamente stabili, ma già nel corso della tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio, l'instabilità atmosferica prenderà il sopravvento.