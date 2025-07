Marc Casado Transfer Eyed da Arsenal Chelsea Man United

Se il mercato dei trasferimenti vi appassiona, non potete perdervi gli ultimi sviluppi su Marc Casado, giovane talento del Barcellona che sta attirando l’attenzione di Arsenal, Chelsea e Manchester United. Fonti affidabili rivelano che entrambe le grandi squadre inglesi hanno richiesto informazioni sul centrocampista difensivo, alimentando un calciomercato vibrante e ricco di sorprese. Scopriamone di più, direttamente dall’articolo originale linkato alla fine.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Arsenal e Chelsea hanno entrambi chiesto informazioni sulla possibile firma del centrocampista difensivo di Barcellona Marc Casado, hanno detto fonti Catturato. Le cifre ben posizionate con legami con l’industria degli agenti hanno fornito Catturato Con informazioni sul futuro di Casado quest’estate, con Arsenal, Chelsea e Manchester United sono tutti interessati al 21enne. Bayer Leverkusen ha anche visto un’offerta respinta da Barcellona, che è desiderosa di andare a circa 50 milioni di euro dalla vendita di Casado, anche se la loro preferenza è quella di mantenere il giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

