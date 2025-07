AEW ROH | Grande star ex Stardom in arrivo l’annuncio questa notte a Supercard of Honor

Una notizia bomba scuote il mondo del wrestling: durante ROH Supercard of Honor è stata presentata una misteriosa clip dedicata a Syuri, lasciando tutti con il fiato sospeso. La frase “Syuri is coming” alimenta le speculazioni sul suo futuro debutto, tra la All Elite Wrestling e la Ring of Honor. Chi è questa grande stella giapponese pronta a rivoluzionare il palcoscenico internazionale? Restate sintonizzati: l’annuncio ufficiale è alle porte e promette di sconvolgere il panorama del wrestling!

Una misteriosa clip mandata in onda durante ROH Supercard of Honor ha annunciato l'imminente arrivo di Syuri, lasciando aperte le speculazioni su un possibile debutto nella All Elite Wrestling o nella Ring of Honor. La clip durante ROH Supercard of Honor. Durante l'evento ROH Supercard of Honor, è stata trasmessa una clip promozionale dedicata alla star giapponese Syuri. La clip si è conclusa con il messaggio "Syuri is coming", senza fornire ulteriori dettagli sulla sua destinazione. La clip è andata in onda subito dopo la vittoria di Mina Shirakawa, che ha conquistato il ROH Women's Television Title ad interim in un match a quattro vie contro Persephone, Miyu Yamashita e Yuka Sakazaki.

