moto club prato a tutto gas con i giovanissimi

Moto Club Prato in evidenza nella prova di campionato di Lajatico, in provincia di Pisa. Nel minienduro, successo per Francesco Mattei e secondo posto per Pablo Vincenzi nella junior, podio per Marco Nerini nei cadetti. Sempre nella categoria junior, Alessandro Mattei è quarto, mentre fra i senior buon quinto posto per Achille Biancalani, settimo è Andrea Cusumano e decimo Gabriele Lo Pizzo. Al team pratese sfugge la vittoria di squadra per pochissimo. Nell’ enduro ritorno vincente alle gare per Marco De Felice che domina la ultraterritoriale. Arriva secondo ma vince il campionato major 2T con una gara di anticipo Luca Gualdani; secondo si piazza Matteo Giuliani nei cadetti, così come secondo è anche Leonardo Santini nella junior 2T: per lui si tratta del miglior risultato da quando è nell’enduro. 🔗 Leggi su Lanazione.it