Il Tottenham si chiude su diritti di denominazione dello stadio per finanziare la follia di spesa estiva

Il Tottenham si sta preparando a fare un passo cruciale: la vendita dei diritti di denominazione del loro stadio, valutato oltre un miliardo di sterline, potrebbe finanziare la folle spesa estiva. Con acquisti importanti e possibilità di ingenti introiti, i club di calcio dimostrano ancora una volta come il denaro possa trasformarsi in potere e successo sul campo. Ma questa strategia è davvero sostenibile? La risposta si nasconde nelle prossime mosse degli Spurs.

2025-07-11 17:04:00 Ecco quanto riportato poco fa: La spesa per il trasferimento dilagante del Tottenham quest’estate ha riacceso una potenziale iniezione di cassa nel club, compresi i diritti di denominazione tanto attesi per il loro stadio da 1 miliardo di sterline. Con oltre 115 milioni di sterline già impegnati in nuovi acquisti-a condizione che ottengano un accordo per Morgan Gibbs-White oltre la linea-gli Spurs stanno ancora cercando di rafforzare ulteriormente la loro squadra. Secondo i rapporti, il Tottenham sta perseguendo attivamente un redditizio accordo sui diritti di denominazione per il loro stadio, oltre sei anni da quando è stato aperto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com