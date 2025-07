Cicciano Na | Corse clandestine con i video sui social Carabinieri denunciano due ragazzi

Scene che forse sembrano emozionanti, ma mettono in serio pericolo la sicurezza pubblica e il riposo dei cittadini. La notte si trasforma in un’arena di motori sfrenati, catturata in video condivisi sui social e denunciata alle autorità . I carabinieri di Cicciano hanno così deciso di intervenire, denunciando due giovani coinvolti nelle corse clandestine. La legalità e la tranquillità tornano a essere priorità , ma quanto ancora dovremo rischiare prima di mettere fine a queste pratiche?

Motori rombanti, video sui social e cittadini svegliati nella notte: in via Alveo Avella scatta l’allarme corse illegali.. Corse clandestine durante la notte. É questa la segnalazione che diversi cittadini hanno mandando ai carabinieri della stazione di Cicciano. Il luogo della competizione via Alveo Avella. Rombi, ruote che stridono e urla in piena notte che finiscono anche sui social con tanto di video che immortalano le corse. Scene che forse nella mente di chi le vive ricordano adrenalina hollywoodiana alla Fast and furious. Ma qua siamo ben lontani dalle auto da decine di migliaia di dollari e Toretto è un personaggio dei film. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

