Siamo in un’epoca fascista o di preludio al fascismo? Parlarne è anacronistico? Un po’ di dati sul tema

Viviamo un’epoca in cui la partecipazione politica sembra quasi scomparsa: meno di un quarto degli italiani discute regolarmente di politica e i dati dimostrano che l’interesse si è drasticamente ridotto negli ultimi dieci anni. È un fenomeno che ci invita a riflettere sullo stato della nostra democrazia e sulla nostra capacità di coinvolgimento civico. Quali sono le cause di questa disaffezione e quali rischi comporta per il futuro del Paese?

Dal II dopoguerra, mai è stata così bassa la partecipazione alla vita politica (Graf. 1): negli ultimi 20 anni circa un terzo degli italiani non discute mai di politica e un altro terzo solo qualche volta; un quarto ne parla almeno una volta a settimana e tutti i giorni una percentuale tra un massimo del 15,5% (2013) e un minimo del 6,1% (2023). L'attività politica è in calo dal 2014. Dal picco nel 2013 in cui il 27% degli italiani ascoltava dibattitti politici, si è scesi all'11,1% del 2023. La partecipazione a comizi e cortei e il finanziamento a un partito riguardano poche frange della popolazione (Graf.

Demos&Pi e Demetria (2023) evidenzia come antifascismo e democrazia siano l'uno la base dell'altra (rispettivamente 35% e 30%) ma per il 20% degli italiani non c'è connessione tra essi o, addirittura, ...

