arrestato in colombia il boss peppe palermo coordinava traffici cocaina tra sudamerica ed europa

La cattura di Giuseppe Palermo, conosciuto come “Peppe”, rappresenta un colpo decisivo alla criminalità organizzata internazionale. Boss della ‘ndrangheta, Palermo coordinava traffici di cocaina tra il Sud America e l’Europa, orchestrando un network criminale di vasta portata. L’operazione Pratì, condotta congiuntamente da polizie di diversi paesi e dall’Europol, dimostra ancora una volta che la lotta alla mafia è un impegno globale che non si ferma.

Il boss della ‘ ndrangheta Giuseppe Palermo detto “Peppe ” è stato arrestato a Bogotá, in un’operazione condotta dalla polizia colombiana e dall’Europol, nel quadro dell’operazione Pratì della squadra mobile della questura di Reggio Calabria, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che ha portato alla cattura in Italia di altri 20 ricercati. L’operazione Pratì ha coinvolto squadre di polizia in diversi paesi, con un ampio coordinamento tra autorità italiane e straniere. La squadra mobile di Reggio Calabria, insieme alla Direzione distrettuale antimafia, ha lavorato fianco a fianco con la polizia colombiana e Europol per monitorare, identificare e catturare i membri del gruppo criminale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it