Sport in tv sabato 12 luglio | programma e orari di tutti gli eventi

Sabato 12 luglio si preannuncia un giorno imperdibile per gli appassionati di sport, con eventi emozionanti come l’ottava tappa del Tour de France, la spettacolare sfida di volley tra Italia e Turchia nella Nations League e le qualifiche del Gran Premio di Germania. Resta sempre aggiornato seguendo le nostre dirette e contenuti esclusivi su Sportface TV. Scarica gratuitamente l’app e non perdere nemmeno un momento di questa giornata ricca di emozioni.

Sabato 12 luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, con l’ottava tappa del Tour de France, la sfida di Nations League di volley tra Italia e Turchia e le Qualifiche del Gran Premio di Germania. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. MATTINA. 08.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Corea del Sud-Bulgaria (diretta streaming su VBTV) 08. 🔗 Leggi su Sportface.it

