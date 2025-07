Perugia tre operazioni da mettere a punto La Mantia riflette Meluso guarda altrove

Perugia si prepara a un'estate di grandi cambiamenti, tra operazioni da perfezionare e decisioni strategiche da prendere. Mentre Mantia riflette e Meluso guarda altrove, il mercato impone la sua urgenza: i biancorossi sono pronti a rinforzarsi, lasciando alle spalle alcune cessioni importanti come quella di Seghetti, ora al Padova. La societĂ di Faroni prosegue con determinazione, determinata a scrivere un nuovo capitolo di successi.

I biancorossi lasciano l'Italia, il diesse Meluso resta a Perugia. Il mercato chiama, il dirigente risponde. La societĂ di Faroni ha atteso di mettere a segno la prima cessione importante per provare a dare un'accelerata alle trattative rimaste in stand by in queste settimane. Alessandro Seghetti ieri è stato ufficializzato a Padova (ha firmato un triennale). "Il club ringrazia Alessandro per la professionalitĂ e l'impegno dimostrati dal suo arrivo al Settore Giovanile fino a oggi e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali", si legge nalla nota della societĂ biancorossa. L'attaccante è stato ceduto per trecentomila euro, con il Perugia che si sarebbe tenuto una minima percentuale sulla futura rivendita pari al 10 per cento.

