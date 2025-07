Riscatto della laurea nel 2025 | come funziona quanto costa e quando conviene davvero

Se hai conseguito la laurea e stai pianificando il futuro, il riscatto nel 2025 può essere una soluzione vantaggiosa per migliorare la tua posizione previdenziale. Comprendere come funziona, quanto costa e quando conviene davvero è fondamentale per ottimizzare i tuoi risparmi e garantirti una pensione serena. Scopriamo insieme tutte le opportunità offerte dalla normativa attuale e come sfruttarle al meglio.

Nel panorama previdenziale italiano, il riscatto della laurea rappresenta una delle opzioni più strategiche per chi desidera anticipare il pensionamento o incrementare il proprio assegno futuro. Nel 2025, la normativa distingue chiaramente tra riscatto ordinario e agevolato, con importanti implicazioni economiche e fiscali. In questo articolo analizziamo in dettaglio requisiti, costi, vantaggi e rischi legati . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Che cos'è il riscatto della laurea? Tutto quello che c'è da sapere - Il riscatto della laurea rappresenta un'opportunità unica per valorizzare il percorso accademico e accelerare il pensionamento.

