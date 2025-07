Sindaci calabresi a Occhiuto | Sospendere ogni rapporto con Israele

In un momento di grande tensione internazionale, 104 sindaci calabresi si uniscono in un appello deciso: sospendere ogni rapporto con Israele e condannare il genocidio a Gaza. La richiesta, rivolta al governatore Roberto Occhiuto, evidenzia la volontĂ di una regione che vuole fare sentire la propria voce nel dibattito globale. Tra i firmatari, i primi cittadini di...

"La Regione Calabria condanni il genocidio in corso a Gaza e sospenda ogni tipo di rapporto con Israele". É la richiesta che 104 sindaci calabresi rivolgono, in un documento, al governatore, Roberto Occhiuto. Tra i firmatari dell'appello - come riferisce l'Ansa - ci sono i primi cittadini di.

Tis, l’accusa dei sindaci calabresi: “sbagliato e scorretto caricare ogni onere sulle Amministrazioni Comunali” - L’accusa rivolta ai sindaci calabresi di scaricare ogni responsabilità è infondata e ingiusta. Oltre 200 primi cittadini della Calabria hanno inviato una nota congiunta, ribadendo che la soluzione dei TIS non può ricadere esclusivamente sulle amministrazioni comunali.

Caso Occhiuto. La solitudine del potere e il silenzio dei calabresi di Luigi Palamara Esiste una stagione, nel percorso di ogni uomo pubblico, in cui la fiducia che lo ha consacrato comincia a pesargli come una colpa. È il tempo in cui il potere, lungi dal risolver Vai su Facebook

