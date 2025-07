Il paese piange Rufi morto in moto a 19 anni

tragico addio travolge il cuore della comunità: Rufi, giovane promessa della Valtenesi, ci lascia troppo presto. La sua energia e il sorriso contagioso resteranno impressi nei ricordi di tutti. In questa perdita, si evidenzia quanto sia fragile la vita e quanto sia importante valorizzare ogni istante. La comunità si stringe nel dolore, ricordando un ragazzo che aveva ancora tanto da offrire.

Aveva solo 19 anni, Rufi. Era nato in Macedonia nel novembre 2005, ma cresciuto tra Padenghe e Bedizzole, in una famiglia che nel tempo aveva costruito un rapporto profondo con la comunità della Valtenesi. In tanti lo conoscevano come un ragazzo sveglio, attento, pieno di voglia di imparare. Un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: rufi - anni - paese - piange

Bedizzole: Rufi Sejdija è morto a 19 anni in un incidente in moto - Una tragica perdita scuote Bedizzole: Rufi Sejdija, giovane di 19 anni originario della Macedonia e residente a Padenghe sul Garda, ha perso la vita in un incidente in moto.

Il paese piange Carmine Andrea, scomparso a soli 47 anni - Il Resto del ... - Il paese piange Carmine Andrea, scomparso a soli 47 anni Colucci lascia moglie e due figli. ilrestodelcarlino.it scrive

Il paese piange Lina Riva, 53 anni: i tre figli avevano già perso il ... - Il paese piange Lina Riva, 53 anni: i tre figli avevano già perso il loro papà Ieri l’addio alla signora, che si era ammalata solo pochi mesi fa ... Riporta ilrestodelcarlino.it