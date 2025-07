A gonfie vele il turismo estivo in provincia di Sondrio | lo dicono i dati

A gonfie vele il turismo estivo in provincia di Sondrio, secondo i dati più recenti. La Valtellina e la Valchiavenna si confermano mete predilette per una vacanza all’insegna di natura, cultura e relax nell’estate 2025. A dirlo è la piattaforma IODAH, che oltre a offrire preziose informazioni turistiche di alta qualità, analizza le recensioni dei visitatori per capire cosa rende queste località così speciali. Un quadro che invita a scoprire nuove meraviglie...

