Il geometra volante Balbo è super alla 8 Ore

Il “geometra volante” Davide Balbo si distingue alla 8 Ore di Anneau du Rhin, tappa valida per la Citroen C1 Cup Series. Con una prestazione eccezionale, Balbo ha conquistato il primo posto tra gli italiani e l’11esimo assoluto in Europa. Nato a Brugherio nel 1981, unisce la sua professione di geometra alla passione per il motorsport, nata tra i kart e culminata in questa straordinaria impresa. Ora, scopriamo come il suo talento continua a sorprenderti...

Prestazione di rilievo per il “geometra volante” Davide Balbo e il Team RJ di Paolo Ricaboni alla 8 Ore di Anneau du Rhin, tappa valida per la Citroen C1 Cup Series. Sul circuito francese Balbo ha concluso primo tra gli italiani e 11esimo assoluto nella classifica europea. Davide, brugherese classe 1981, unisce alla professione di geometra la passione per il motorsport. Nasce come pilota di kart con i quali ha avuto diverse soddisfazioni, poi nel 2021 il passaggio alle auto a ruote coperte. Prima una Peugeot 106 nella Running Cfb Italia, poi una Mini e un Citroen C2. Nell’ambito di queste competizioni, ha incontato il Team RJ di Paolo Ricaboni, la scuderia dell’Officina Ricaboni di Corte Palacio (Lodi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il “geometra volante”. Balbo è super alla 8 Ore

