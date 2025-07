Attacco russo con droni e missili aerei in volo dalla Polonia

Una nuova offensiva russa scuote la regione, con droni e missili che attraversano i cieli dalla Polonia, mentre Mosca intensifica la pressione sulle difese ucraine colpendo infrastrutture strategiche anche lontano dal fronte. La tensione si fa sempre più palpabile, lasciando presagire possibili sviluppi imprevedibili nella crisi. Rimanete aggiornati per scoprire come evolveranno gli eventi in questa intricata partita di risk.

Kiev, 'attacco russo su Sumy, 3 morti' - Un attacco missilistico russo su un impianto industriale a Sumy ha causato la morte di tre persone. La notizia è stata confermata dal presidente della regione, Oleg Grigorov, e ripresa dai media ucraini, evidenziando una nuova escalation del conflitto nell'area.

Massiccio attacco russo con droni e missili, inclusa la regione di Kiev; Massiccio attacco russo sull'ovest Ucraina, esplosioni da Kiev a Leopoli. Polonia schiera i caccia - Mosca, nella notte abbattuti 33 droni ucraini sulla Russia; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Massiccio attacco russo nella notte. Zelensky: “Le forniture militari Usa a Kiev sono riprese”.

