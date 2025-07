Bucciantini riflette | Calhanoglu? L’Inter ci pensi 10 volte prima di privarsi di lui! E può fare il centrocampo del secolo se prende…

Marco Bucciantini analizza con acutezza il futuro di Hakan Calhanoglu e le mosse dell’Inter sul mercato. La sua riflessione mette in evidenza quanto il centrocampista turco possa rappresentare un pilastro per i nerazzurri, capace di fare la differenza e di trasformare il centrocampo in uno dei più forti al mondo. Prima di privarsi di un talento così, bisogna davvero pensarci dieci volte…

Il noto giornalista e opinionista Marco Bucciantini si è espresso così sulle mosse operate finora dall'Inter sul mercato e sul caso Calhanoglu. Intervenuto a Calciomercato L'Originale su Sky Sport, il giornalista Marco Bucciantini ha analizzato il momento dell' Inter, alla vigilia dell'inizio della nuova stagione e dopo l'eliminazione agli Ottavi di Finale del Mondiale per Club contro il Fluminense. La squadra allenata da Cristian Chivu ha avuto un'esperienza negativa in questa competizione, ma ora si prepara ad affrontare il campionato con rinnovato slancio. Bucciantini ha commentato le mosse finora effettuate dai nerazzurri sul mercato, sottolineando le necessità di rinforzare la rosa.

