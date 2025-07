Un altro Ferragosto il film di Paolo Virzì stasera in tv | trama e cast

Preparati a immergerti nella brillante commedia di Paolo Virzì, "Un altro Ferragosto", in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20. Un film che, a quasi trent’anni dal suo debutto, rimane un affresco coinvolgente della società italiana, tra risate, emozioni e riflessioni profonde. Non perdere l’appuntamento con "Al cinema con...", il contenitore che ogni settimana ci propone le perle del cinema italiano: stasera, una pellicola da non perdere.

