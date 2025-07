Con l’auto nel Naviglio morto dopo la festa per il suo compleanno

Una notte drammatica scuote Corsico, dove un giovane di appena 24 anni ha perso la vita nel Naviglio dopo una festa di compleanno. L’incidente, ancora sotto indagine, si è verificato in Alzaia Trieste, lasciando la comunità sgomenta di fronte a questa tragica perdita. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza della sicurezza sulla strada.

Tragedia nella notte a Corsico. Un giovane di 24 anni è morto intorno alle 2.30 dopo essere finito, per cause in corso di accertamento da parte dell’autoritĂ giudiziaria, dentro le acque del Naviglio a bordo della propria vettura. L’incidente è avvenuto in Alzaia Trieste angolo Oberdan. Corsico, morto finendo con l’auto nel Naviglio a pochi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Con l’auto nel Naviglio, morto dopo la festa per il suo compleanno

In questa notizia si parla di: morto - naviglio - auto - festa

Finisce con l’auto nel Naviglio, morto un 24enne a Corsico: “Un forte rumore, poi era sott’acqua” - Tragedia nel cuore di Corsico: un giovane di 24 anni perde la vita dopo essere finito nel Naviglio Morto con la sua auto, poco distante da casa.

XIV FESTA DELLA PARROCCHIA DELLA SANTISSSIMA TRINITÀ DI FIESSO D’ARTICO Si è conclusa ieri sera la Festa della Parrocchia di Fiesso con la lotteria, una festa fantastica, gli apertivi vicino al palco, cene squisite, pietanze di prima qualità e g Vai su Facebook

Muore a 24 anni: finisce nel Naviglio con l'auto dopo una festa; Finisce con l’auto dentro al Naviglio: morto ragazzo di 24 anni, tornava dalla festa di compleanno; Incidente nella notte a Milano, morto un 24enne: il forte rumore, poi l'auto nell'acqua del Naviglio.

Con l’auto nel Naviglio, morto dopo la festa per il suo compleanno - 30 dopo essere finito, per cause in corso di accertamento da parte ... ilnotiziario.net scrive

Esce di strada e finisce con l’auto nel Naviglio, morto un 24enne a Corsico: “Un forte rumore, poi era sott’acqua” - Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada ed essere finito nel Naviglio a bordo della propria auto nei pressi di Corsico ... Come scrive fanpage.it