Pulizia della spiaggia del Lido Azzurro | vietato l' accesso di notte nel weekend

L’estate si avvicina e con essa il desiderio di godersi spiagge pulite e accoglienti. Per garantire un ambiente sempre più bello e sicuro, il sindaco di Agropoli, Roberto Antonio Mutalipassi, ha deciso di vietare l’accesso notturno al Lido Azzurro nei weekend, dal 12 al 14 luglio. Questa misura temporanea permette di effettuare lavori di livellamento e pulizia, assicurando che la spiaggia possa tornare a splendere per tutti.

Il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi ha firmato un’ordinanza che dispone nei giorni 12, 13 e 14 luglio, dalle ore 1.00 alle 9.00, l'interdizione al transito e alla sosta di persone sulla spiaggia comunale situata in località Lido Azzurro per permettere il livellamento e pulizia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Tre Ponti, spiaggia interdetta ai bagnanti dal 3 al 13 giugno. Il Comune: "Lavori di pulizia e ripristino dell'arenile" - Dal 3 al 13 giugno, la spiaggia dei Tre Ponti sarà chiusa ai bagnanti per lavori di pulizia e ripristino dell'arenile.

PULIZIA DELLA SPIAGGIA ALLA MARINA DI OPLONTI #spiaggiapubblica #torreannunziata #puliziaspiaggia #ospitalitàdiffusa #ospitalitàdiffusavesuviana #ospitalitadiffusa #ospitalitadiffusavesuviana #mycampania #campania #napoli #naples #bellezzeves Vai su Facebook

