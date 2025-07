Su Canale 5 torna un programma amatissimo con un nuovo conduttore | ecco di cosa si tratta e chi conduce

Un mix di nostalgia e novità si prepara a invadere le nostre serate televisive: su Canale 5 sta per fare il suo ritorno un programma amatissimo, ora condotto da una new entry alla guida. Curiosi di scoprire di quale trasmissione si tratta e chi sarà il nuovo volto del successo? Restate con noi, perché questa è una notizia che farà battere il cuore dei fan!

A quanto pare un programma molto amato sta per tornare su Canale 5 ma con un nuovo conduttore. Scopriamo di seguito di quale trasmissione si tratta e chi ne sarà al timone! Leggi anche: Uomini e Donne al posto di Striscia la Notizia? Arriva la notizia bomba! È ufficiale! Mediaset tira fuori dal suo cilindro un programma amatissimo dal pubblico televisivo che da alcuni anni non è più in onda. Torna su Canale 5, infatti, un format che in passato è stato campione di ascolti, grazie alle novità coinvolgenti in ogni puntata. Ecco tutti i dettagli! Il ritorno di un programma amatissimo. Dopo tre anni di stop è pronto a tornare sui teleschermi di Canale 5 uno dei programmi iconici delle reti Mediaset. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Su Canale 5 torna un programma amatissimo con un nuovo conduttore: ecco di cosa si tratta e chi conduce

