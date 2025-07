Bper ce la fa | conquistata la maggioranza di Banca Popolare di Sondrio

BPER Banca ha rafforzato la sua posizione, conquistando la maggioranza di Banca Popolare di Sondrio e ottenendo il controllo operativo. Con un risultato arrivato all’ultimo giorno dell’offerta pubblica di scambio, Gianni Franco Papa celebra una scommessa vinta che segna un nuovo capitolo nella strategia di espansione del gruppo. La conquista rappresenta non solo un successo finanziario, ma anche l’inizio di un’epoca di innovazione e crescita.

Scommessa vinta per Gianni Franco Papa. Bper ha infatti superato la soglia decisiva del 50% delle adesioni nell’offerta pubblica di scambio su Banca Popolare di Sondrio. Il risultato, ottenuto nell’ultimo giorno utile dell’offerta, consente all’istituto emiliano di ottenere il controllo operativo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

