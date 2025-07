Torna l’Open day vaccinale contro l’Hpv

Non perdere questa opportunità: oggi, sabato 12 luglio, dalle 9 alle 12, si svolge l’ultimo Open Day vaccinale contro l’Hpv prima della pausa estiva. Il papilloma virus umano rappresenta una minaccia reale, potenzialmente responsabile di tumori in diverse aree del corpo, come il collo dell’utero. Proteggi te stesso e i tuoi cari: approfitta di questa occasione per prevenire, informarti e fare il primo passo verso la tutela della tua salute.

Oggi, sabato 12 luglio, dalle 9 alle 12 si terrà l’ultimo Open Day vaccinale contro l’Hpv, prima della pausa estiva. L’iniziativa ripartirà con regolarità dal prossimo 13 settembre. Il papilloma virus umano è un virus che può provocare tumori maligni in varie aree del corpo, ad esempio il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

