Cajuste chiede tempo al Napoli | vuole tornare in Premier Burnley e Crystal Palace interessati Gazzetta

Jens Cajuste, talento svedese in orbita Napoli, sta ponderando il suo futuro tra diverse opzioni. Dopo aver attirato l’interesse di club come Burnley e Crystal Palace, il centrocampista preferirebbe tornare in Premier League, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento. La sua richiesta di tempo al Napoli testimonia la volontà di valutare attentamente le proprie scelte e di trovare la soluzione migliore per la sua carriera. Come si evolverà questa intricata trattativa?

Jens Cajuste ha chiesto tempo al Napoli per riflettere sul suo prossimo club. Se dapprima era stato trovato un accordo con il Besiktas, ora si sono fatti avanti due club della Premier, e il centrocampista svedese preferirebbe tornare in Inghilterra dopo il prestito all’Ipswich Town della scorsa stagione. Cajuste chiede tempo al Napoli: vuole tornare in Premier League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport: Per Jens Cajuste era stata trovata una sistemazione in Turchia, al Besiktas: un milione di prestito e sette con obbligo di riscatto. Ma lo svedese, reduce dall’esperienza con l’Ipswich, è innamorato della Premier e lì vorrebbe tornare: l’interesse del Burnley, neopromosso, l’ha stuzzicato ed il mediano ha chiesto di attendere un poco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cajuste chiede tempo al Napoli: vuole tornare in Premier, Burnley e Crystal Palace interessati (Gazzetta)

