Presentata nel foyer del teatro | Mugianesi e Utizi co-presidenti la squadra giocherà in Promozione Marina e Montemarciano diventano una cosa sola Nasce ufficialmente l’Us Montemarcianese

Nasce ufficialmente l'U.S. Montemarcianese. Il foyer del teatro Alfieri di Montemarciano diventa per una volta palcoscenico di un evento storico per il calcio del territorio: la presentazione della nuova società. Il Marina, club che negli ultimi anni ha stupito e fatto parlare di sé tra Eccellenza e Promozione, unisce formalmente le forze con il glorioso Montemarciano. Un percorso avviato e discusso già qualche mese fa che oggi diventa realtà con la benedizione del sindaco Maurizio Grilli che afferma: "Un evento storico per lo sport montemarcianese, l'amministrazione farà tutto il possibile per sostenere un serio percorso di crescita.