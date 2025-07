Calciomercato Milan per Doué intrecci con … Chelsea e Maignan | VIDEO

Il calciomercato del Milan si infiamma con l'interesse per Guéla Doué dello Strasburgo, giovane talento di 22 anni. La sua volontà di approdare a Milano si scontra con l'interesse del Chelsea, che potrebbe complicare le cose con un canale preferenziale. Tra intrecci e trattative in corso, il futuro del terzino si gioca tra le sirene di Premier e i sogni rossoneri... Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa affascinante corsa al talento!

Il Milan vuole Guéla Doué dello Strasburgo come nuovo terzino in questo calciomercato. Trattativa non facile per un motivo. Eccolo nel video. Il Milan ha messo nel mirino Guéla Doué, terzino dello Strasburgo, per questa sessione estiva di calciomercato. Il 22enne ha già espresso la volontà di trasferirsi a Milano però piace anche al Chelsea, che potrebbe puntare su un canale preferenziale. Ecco tutti gli intrecci legati alla trattativa Doué-Milan in questo video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per Doué intrecci con … Chelsea e Maignan | VIDEO

In questa notizia si parla di: milan - doué - calciomercato - intrecci

Il Milan punta l'altro Doué, è il fratello del fenomeno del Psg. Ed è già derby - Il Milan si prepara a rinforzare la propria rosa con un colpo interessante: il talento ivoriano dello Strasburgo, già noto ai tifosi di San Siro, potrebbe diventare un nuovo rossonero.

#Calciomercato | #Milan, Jashari sempre più vicino : spunta un intreccio con l’#Inter ! #SerieA #Rossoneri #MilanNews #InterNews #TransferNews #Football Vai su Facebook

Juventus, asse caldo col Milan: da Vlahovic a Tomori, quanti intrecci; Milan e Atalanta, intrecci e rimpianti di calciomercato; Retegui e Vlahovic infiammano l'asse Juve-Milan: che intrecci tra bomber sul mercato.