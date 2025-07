Lucchese - Lo sprint a buste aperte Bando | cordata romana la favorita

Lucchese, il cuore rossonero, si prepara a un colpo di scena: lo sprint a buste aperte e la cordata romana Favorite sono sotto i riflettori. Tra speranze, strategie e decisioni complesse, tutto sembra puntare verso una svolta decisiva. Ma quali saranno le vere intenzioni? La risposta si nasconde nei prossimi passi della commissione comunale. La partita è appena iniziata, e le sorprese sono dietro l'angolo.

Tutte le strade, compresa quella della Lucchese, portano a Roma? Mah! Chissà . Ma andiamo per ordine. La commissione istituita dal Comune di Lucca con lo scopo di esaminare le quattro proposte pervenute e di individuare la soluzione più solida e credibile per far ripartire la squadra rossonera dalla Eccellenza, si è riunita ieri mattina a palazzo Orsetti ed ha iniziato ad esaminare i documenti. Ufficialmente non è trapelato nulla, come da prassi istituzionale. Ufficiosamente, invece, qualcuno ha saputo che, ad esempio, la proposta avanzata dall’ imprenditore di Ceccano attivo nel mondo del turismo, sarebbe risultata incompleta e, pertanto, sarebbe stata scartata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net