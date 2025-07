Osimhen Juventus rilancio del Galatasaray | sul tavolo una nuova proposta per il Napoli si può chiudere anche nel weekend Ultime

Il calciomercato infiamma le settimane finali: il Galatasaray rilancia con una proposta da 75 milioni per Victor Osimhen, il fulcro di Napoli e Juventus. La trattativa potrebbe sbloccarsi già nel weekend, portando a un possibile colpo di scena nel panorama europeo. Con i rumors che si intensificano, resta da capire se questa nuova offerta sarà quella decisiva: l’estate del grande calcio è ancora tutta da scrivere.

Osimhen Juventus, rilancio del Galatasaray: sul tavolo una nuova proposta per il Napoli, si può chiudere anche nel weekend. Tutti gli aggiornamenti. La trattativa per Victor Osimhen  potrebbe giungere a una conclusione nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Galatasaray  ha rilanciato per l’attaccante nigeriano del Napoli, mettendo sul piatto 75 milioni di euro, di cui 40 subito e 35 da versare in rate, con garanzie bancarie a favore del club partenopeo. Se il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, riterrĂ l’offerta adeguata, l’affare potrebbe essere chiuso anche nel fine settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com