La Virtus finalmente avrà il suo Edwards È stato il miglior marcatore di Eurolega

Il colpo dalla Germania, anzi, la ’bomba’, arriva. Solo che non è quello che magari ti aspetti. La Virtus attendeva (e pare aver finito la pazienza) una risposta da Gabriele Procida. Il club bianconero, invece, sposta gli interessi da Berlino a Monaco. E in maglia Virtus arriva Carsen Edwards, che Paolo Ronci aveva già corteggiato lo scorso anno. Inutile rivangare vecchie questioni: in questa stagione si passa in modo più rapido dalle parole ai fatti. E i fatti dicono che sta nascendo una Virtus più piccola (nel senso di altezza), ma davvero intrigante. E se una vecchia volpe dei canestri qual è Dusko Ivanovic, preferisce avere dei giocatori più veloci, significa che in testa ha una squadra d’assalto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net