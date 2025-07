Massiccio attacco russo anche su Kiev

Un'ombra di tensione oscura il cielo dell'Ucraina: nella notte, un massiccio attacco russo ha scosso diverse regioni, tra cui la capitale Kiev, con droni e missili. Esplosioni e allarmi hanno risvegliato le città di tutto il paese, testimoniando la complessità e la gravità del conflitto. La situazione resta critica e in continua evoluzione, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno le prossime mosse in questa difficile battaglia per la sovranità .

8.45 Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili sull'Ucraina, inclusa la regione di Kiev.Esplosioni sono state udite in molte regioni, tra cui Kiev, Kropyvnytskyi, Kherson e Mykolaiv. Una grande concentrazione di droni è stata segnalata nelle regioni di Kiev, Cernihiv, Cerkasy e Vinnytsia, nell'est di Zytomyr, nell'ovest di Sumy e nel nord di Odessa. Il sindaco di Leopoli (ovest),- Andriy Sadovy,- ha segnalato un incendio di aste dimensioni nella città . 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

