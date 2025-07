Calciomercato. Il Palermo affonda con decisione su Gyasi.

Il calciomercato del Palermo accelera deciso su Emmanuel Gyasi, abbandonando la pista Elia dello Spezia e puntando forte sull’esterno azzurro in scadenza nel 2026. Tra contatti avviati e segnali di trattative avanzate, i rosanero sembrano pronti a fare un passo importante per rinforzare la rosa. L’attesa cresce: potrebbe essere già da lunedì che si sveleranno le nuove strategie di mercato del club siciliano.

Il Palermo irrompe seriamente su Emmanuel Gyasi. Abbandonata definitivamente la pista che portava ad Elia dello Spezia, il club rosanero si è fiondato sull’esterno azzurro in scadenza di contratto a giugno 2026. Le due società hanno iniziato i contatti e la sensazione è che la trattativa sia anche in fase piuttosto avanzata. Magari non da chiudersi entro questa settimana, ma già da lunedì prossimo potrebbe essere il giorno buono per i rispettivi annunci ufficiali. La partenza di Gyasi, il più presente dell’ultima stagione, imporrebbe poi al club azzurro di andare a prendere un sostituto con caratteristiche simili, magari anche in grado di ricoprire più ruoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net