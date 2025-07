Ora è ufficiale | in Trentino i soccorritori non pagheranno il ticket al pronto soccorso

In Trentino, l'ora 232 ufficiale porta una svolta importante: i soccorritori non pagheranno più il ticket al pronto soccorso. Dopo l'annuncio di Maurizio Fugatti, questa decisione riconosce il valore fondamentale del loro operato, anche in situazioni di emergenza. Una misura che rafforza il senso di solidarietà e rispetto nei confronti di chi ogni giorno si mette in prima linea per tutelare la comunità, sottolineando quanto sia essenziale valorizzare il loro impegno.

Come annunciato dal presidente Maurizio Fugatti lo scorso 30 giugno, a seguito del caso del vigile del fuoco che dopo un intervento è andato in pronto soccorso (ancora in divisa) e ha dovuto pagare il ticket, gli operatori della protezione civile e dei corpi dei vigili del fuoco volontari della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

