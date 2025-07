Partner L’azienda Scai torna al Grifo | Crediamo nel progetto sportivo

Il ritorno di Scai SpA al Grifo segna un momento emozionante per il mondo dello sport e dell’imprenditoria umbra. Con oltre 80 anni di esperienza, l’azienda di Bastia Umbra continua a credere nel progetto sportivo, rinnovando la sua partnership con il Perugia. Un segnale forte di fiducia e collaborazione che rafforza il legame tra comunità e sport, dimostrando come passione e innovazione possano scrivere nuovi capitoli di successo.

In attesa del main sponsor che comparirà sulla maglia del Perugia per la prossima stagione, un nuovo capitolo di collaborazione è stato scritto tra il Grifo e Scai SpA, azienda con sede a Bastia Umbra, che opera nel settore delle macchine per l'edilizia, l'industria, il riciclaggio, l'agricoltura e l'estrazione. In occasione del suo 80° anniversario, l'azienda ha deciso di rinnovare (già in passato era stata partner del Grifo) la partnership con il club biancorosso, confermando il suo impegno verso il progetto sportivo e il supporto alla città. L'AC Perugia ha accolto con entusiasmo il ritorno di Scai SpA come partner, come ha sottolineato Lorenzo Cesaretti, direttore commerciale e marketing dell'azienda: "Abbiamo deciso di riavvicinarci al Perugia perché, come azienda del territorio, crediamo nel progetto sportivo con l'obiettivo di contribuire a riportare il Club e la città nei campionati che meritano.