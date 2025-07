Anziano si sente male ad Albaredo San Marco l' intervento del soccorso alpino

Un anziano si è sentito male ad Albaredo San Marco, richiedendo un intervento urgente del Soccorso Alpino. La chiamata di emergenza di questa mattina ha mobilitato rapidamente le squadre specializzate, che si sono dirette in località Cortegrassa per prestare assistenza. La tempestività e la professionalità degli operatori sono state fondamentali per garantire la sicurezza dell'uomo e il suo trasferimento in condizioni di massima cura.

