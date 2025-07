Monza l’affetto di 400 fan Gli ultras disertano la festa

Nonostante l’assenza degli ultras della Curva Pieri, il Monza ha ricevuto un caloroso abbraccio da parte di circa 400 tifosi, che hanno riempito lo stadio per sostenere la squadra. La mattina dedicata all’allenamento a porte aperte è diventata un momento speciale di vicinanza tra giocatori e supporter, simbolo di una passione che non si spegne. È un segnale forte di come l’amore per il Monza possa superare ogni ostacolo e unire tutti...

L’assenza annunciata della Curva Pieri non ha impedito al Monza di ricevere l’affetto di altri sostenitori. Sono stati circa 400 i supporters biancorossi che ieri mattina hanno assistito all’ allenamento a porte aperte della squadra per la prima volta dopo parecchio tempo (c’era ancora Raffaele Palladino in panchina). La seduta, agli ordini del neo allenatore Paolo Bianco, è stata caratterizzata da esercizi col pallone impostati per lo sviluppo di un possesso palla rapido. Diverse le prove riguardanti la difesa a tre, sistema di gioco che, salvo sorprese e nonostante i numerosi cambiamenti in rosa, sarà centrale anche con la nuova guida tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Monza, l’affetto di 400 fan. Gli ultras disertano la festa

In questa notizia si parla di: monza - affetto - ultras - disertano

Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Lombardia; Salvadanaio digitale: l'economia per tutti; Monza, l’affetto di 400 fan. Gli ultras disertano la festa.

Monza, l’affetto di 400 fan. Gli ultras disertano la festa - Curva Pieri contro la nuova proprietà: ""Non ci presentiamo a chi non si presenta". Come scrive msn.com

Scontri ultras in autostrada, tafferugli tra tifosi di Spal e Monza - Sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 gennaio, nell’area di servizio Bisenzio Ovest sulla A1. Scrive lanazione.it