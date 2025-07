Contro l’annichilimento di massa ripartiamo dalla cultura etica

Ripartiamo dalla cultura etica per contrastare l’annichilimento di massa, perché senza libertà e consapevolezza rischiamo di perdere il senso più profondo dell’identità umana. Quando la cultura si riduce a mera informazione, si apre la porta a una crisi che minaccia il nostro stesso essere. È arrivato il momento di riscoprire un territorio di verità e introspezione, un luogo in cui far fiorire valori autentici e durevoli. Solo così possiamo preservare il nostro domani.

di Francesca Carone Quando la cultura non è cucita nell’alveo della libertà, il prezzo da pagare è altissimo. E le conseguenze sono visibili a tutti. Vedo in atto una sorta di annichilimento etico della cultura, intesa non nel significato antropologico, ma come approccio introspettivo a qualsiasi forma di conoscenza, che non dev’essere necessariamente un territorio accessibile a tutti. Un luogo di consapevolezza, di verità, d’identità dove far germogliare senso etico e conoscenza avvicinandosi il più possibile a quella verità suprema che è il senso della vita. La cultura contemporanea o post moderna trova la sua sintesi nell’incontro tra sapere ed etica, tra sguardo sul mondo e ricerca della conoscenza in tutte le sue sfaccettature e interconnessioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it