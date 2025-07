Giorgio Armani festeggia 91 anni lavorando agli eventi di settembre | Sono un leone impegnato

Giorgio Armani compie 91 anni e dimostra ancora una volta di essere un vero leone, impegnato a plasmare il mondo della moda con passione e determinazione. Tra nuove collezioni e celebrazioni storiche come i 50 anni della Maison, il suo spirito innovativo brilla più che mai. Scopri come questa icona continua a ispirare e innovare nel cuore della moda internazionale. Continua a leggere.

Giorgio Armani ha compiuto 91 anni, festeggiati lavorando agli impegni di settembre: le nuove collezioni e la festa per i 50 anni della Maison. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - giorgio - armani - lavorando

Sirolo, lo zio di Gimbo Tamberi stroncato da un arresto cardiaco mentre fa footing: Giorgio Bartolucci aveva 61 anni - Tragedia a Sirolo, dove Giorgio Bartolucci, 61 anni, zio del campione olimpico di salto in alto Gimbo Tamberi, è deceduto per un arresto cardiaco mentre faceva footing.

Giorgio Armani oggi spegne 91 candeline E noi vogliamo festeggiarlo così, con un omaggio di immagini splendide che lo ritraggono negli anni. Come dice lo stilista: “l’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare” e noi non potremmo essere più d’accordo Vai su Facebook

Giorgio Armani festeggia 91 anni lavorando agli eventi di settembre: Sono un leone impegnato; Armani cerca personale per assunzioni nei negozi, nei club e in sede; Riflessioni sul lavoro svolto per Giorgio Armani mentre lo stilista compie 90 anni.

Giorgio Armani festeggia 91 anni lavorando agli eventi di settembre: “Sono un leone impegnato” - Giorgio Armani ha compiuto 91 anni, festeggiati lavorando agli impegni di settembre: le nuove collezioni e la festa per i 50 anni della Maison ... Segnala fanpage.it

Giorgio Armani compie 91 anni. Come sta dopo la convalescenza in ospedale, le sfilate saltate e la lettera: «Ci vediamo a settembre» - Giorgio Armani compie 91 anni oggi, 11 luglio, e per l'occasione torna sui social con un messaggio d'amore verso le persone che lo hanno sostenuto ... Secondo msn.com