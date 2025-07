Corse clandestine in centro città due giovani denunciati

Due giovani di Cicciano sono stati denunciati dopo aver organizzato una corsa clandestina nel cuore della città, culminata con un video postato sui social e un forte disturbo per i residenti. La vicenda, accaduta nella notte del 2 luglio in via Alvo Avella, mette in luce il crescente problema delle corse selvagge e rischiose che minacciano la sicurezza urbana. La loro bravata ha attirato l’attenzione delle autorità: scopriamo come è andata a finire.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prima la corsa notturna alla guida di due auto lungo le strade del paese poi il video postato sui social. E così due giovani di Cicciano sono stati denunciati dai carabinieri. La vicenda è avvenuta nella notte dello scorso due luglio quando via Alvo Avella di Cicciano è stata percorsa a tutta velocità da due auto. Una corsa che ha svegliato di soprassalto tante persone. I carabinieri del posto hanno avviato le indagini verificando che i filmati di quanto accaduto erano finite anche sui social. I due piloti -si tratta di due 18enni incensurati – sono stati denunciati mentre le indagini continuano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Corse clandestine in centro città, due giovani denunciati

