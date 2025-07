Figline si rinforza al centro Fiesole su Mosti Falcone

Il mercato della Serie D si infiamma, con Figline che si rafforza al centro e trattative serrate in ogni categoria. Tra novità e conferme, i club si preparano a una stagione avvincente, puntando su talenti emergenti e giocatori di esperienza. La corsa ai rinforzi è ormai ufficiale: scopriamo insieme tutte le ultime novità e le strategie dei team per dominare il campionato.

Trattative sempre più serrate in tutte le categorie SERIE D Nel San Donato Tavarnelle c'è da registrare il tesseramento dell'attaccante Brando Ciravegna ('02), attaccante, ex Zenith Prato e Figline, più la conferma del passaggio in Prima squadra di Tommaso Puppato ('07). Il Poggibonsi ufficializza il senegalese Moussa Diaye ('99), centrocampista, ex Cesena Primavera e il centrocampista Francesco Corzani ('04). Il Terranuova Traiana dall'Arezzo ha ingaggiato Alessandro Zupha ('05), attaccante esterno, ex Figline, mentre dalla Primavera della Fiorentina è arrivato Luca Innocenti ('03), centrocampista e dalla Sangiovannese il giovane Cosimo Bargellini ('06) figlio d'arte di Massimo.

