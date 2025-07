Guidi | Non vedo l’ora di misurarmi con la B

Tifosi, un entusiasmo che ti entra nel cuore e ti dà la carica giusta per dare il massimo. Matteo Guidi, il nuovo colpo del Cesena, è pronto a lasciare il segno. Con la sua determinazione e passione, si prepara a vivere una stagione intensa, mettendo tutto in campo per conquistare i cuori dei fan e scrivere pagine importanti della storia bianconera.

"Finchè non sono arrivato a sostenere le visite mediche non ci ho creduto". Sono state le prime parole di Matteo Guidi, il secondo colpo in entrata del Cesena. 22 anni, fisico importante, tanta determinazione e voglia di fare. "Naturalmente sono felice di essere qui, a giocare in una piazza importante e davanti a un pubblico che si sente eccome in campo. Quando sono venuto a giocare al Manuzzi ho sentito il grande amore per la squadra di questi tifosi. Quando ieri sono entrato in campo mi sono venuti i brividi a ricordare la carica e l’entusiasmo che sentivo da avversario verso il Cesena. Perciò sono grato e ringrazio la società per questo attestato di fiducia nei miei confronti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guidi: "Non vedo l’ora di misurarmi con la B"

