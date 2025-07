Ucraina Trump ancora contro Putin | Invierò a Zelensky $300mln di armi pagate al 100% dalla Nato lunedì sanzioni alla Russia

Donald Trump torna a sostenere con fermezza l’Ucraina, promettendo un nuovo pacchetto di aiuti militari da 300 milioni di dollari finanziati al 100% dalla NATO. Tra sistemi Patriot e potenziali razzi offensivi a medio raggio, la sua posizione si contrappone ancora una volta alla strategia di Putin. In un clima di tensione crescente, il tycoon si prepara a rafforzare il sostegno ucraino, segnando un’ulteriore svolta nel delicate equilibrio internazionale.

Il tycoon è pronto ad inviare armi all’Ucraina: oltre ai Patriot, il pacchetto da 300mln di $ potrebbe includere anche razzi offensivi a medio raggio Donald Trump si schiera ancora una volta contro la Russia di Vladimir Putin. Dopo mesi di tentativi falliti di mediazione, il presidente americ. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Trump ancora contro Putin: “Invierò a Zelensky $300mln di armi pagate al 100% dalla Nato, lunedì sanzioni alla Russia”

In questa notizia si parla di: ucraina - trump - putin - 300mln

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Reutets - Trump invia 300mln $ di munizioni a Kiev Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, utilizzerà i poteri di emergenza conferitigli in virtu' del suo ruolo per inviare munizioni all'Ucraina. L'agenzia di stampa Reuters ha riportato la notizia citando font Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news dell’11 luglio. Zelensky: “Le forniture militari Usa a Kiev sono riprese”; Trump 'deluso' da Putin: armi a Kiev per 300 mln. Il presidente Usa: Pagherà la Nato -; Conferenza di Roma, dieci miliardi per l'Ucraina. Volenterosi pronti per una forza di peacekeeping - Sanzioni UE a Russia, Lituania: il veto apposto dalla Slovacchia è inaccettabile.

Ucraina, la svolta di Trump: armi a Kiev (pagate dalla Nato) e sanzioni alla Russia. Il tycoon: «Vedrete cosa succederà» - Armi all'Ucraina e sanzioni alla Russia: Donald Trump sembra pronto ad una svolta contro Vladimir Putin, dopo aver tentato inutilmente per quasi sei mesi di convincerlo a trattare la pace ... Come scrive msn.com

“Armi a Kiev, paga la Nato”. Trump avvisa Putin e prepara nuove sanzioni - Il presidente americano: “Lunedì ci sarà un grande annuncio”. Da repubblica.it